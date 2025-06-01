Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 - 9A Nơ Trang Long phường 07, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Công tác Lễ tân: Hỗ trợ trực điện thoại, đón tiếp khách, quản lý vệ sinh văn phòng, quản lý phòng họp.

Văn thư: Hỗ trợ quản lý các form mẫu hành chính, tiếp nhận công văn đến và đi, chuyển giao cho các phòng ban.

Cung cấp dịch vụ hành chính văn phòng: Hỗ trợ kiểm tra tồn kho, lên kế hoạch đặt, cấp phát đồng phục cho nhân viên mới và cấp lại theo định kỳ. (cho khối nhà hàng).

Hồ sơ ATVSTP và PCCC: Rà soát và tổng hợp các hồ sơ ATVSTP và PCCC của các nhà hàng.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp: chuyên ngành Kinh tế, Quản lý văn phòng,.. hoặc các chuyên ngành khác liên quan đáp ứng được yêu cầu công việc

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, siêng năng, có tinh thần học

Giao tiếp, đánh giá, xử lý tình huống.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được đào tạo, trải nghiệm và phát triển trong lĩnh vực Thu mua

Có cơ hội tiếp xúc thực tế với công việc chuyên môn

Được hướng dẫn những công việc thực tế để có khả năng giải quyết tình huống và tích lũy công việc thực tế

Có Cơ hội được trở thành Nhân viên chính thức sau quá trình thực tập

Hỗ trợ trong quá trình thực tập: 3.000.000 đ/tháng + phụ cấp cơm trưa

Được tham gia hầu hết các hoạt động của công ty, sử dụng các dịch vụ của tập đoàn với ưu đãi nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.