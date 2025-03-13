Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Được đào tạo về nghiệp vụ và kiến thức về chuyên môn

Tối ưu eCPM trên các Ad Mediation

Tối ưu kịch bản khai thác quảng cáo trên sản phẩm

Phối hợp cùng Marketing Team: Đánh giá hiệu quả khai thác người dùng trên các Ad network khác nhau, Phân tích tập người dùng phù hợp và lên kế hoạch đưa sản phẩm lên đứng Top Global

Phối hợp cùng BI team (Business Intelligence): Đưa ra các bài toán gặp phải khi tối ưu eCPM, kịch bản khai thác, tập user, doanh thu quảng cáo, Đóng góp ý tưởng và giải quyết những bài toán gặp phải

Làm việc với các đối tác Ad Network: Google, Admob, Facebook, Unity, ironSource, Applovin,...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn sinh viên mới tốt nghiệp/ năm cuối thực tập fulltime

Có base kiến thức về DA là 1 điểm cộng

Khả năng nghiên cứu tài liệu, chăm chỉ, ham học hỏi

Có laptop cá nhân cho công việc

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia vào các dự án thực tế của Công ty, được đào tạo bài bản về quy trình, công nghệ và các kiến thức cần thiết cho công việc trong ngành, tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng miễn phí tại Công ty

Được hỗ trợ thực tập tùy theo năng lực và khối lượng công việc (từ 2 - 5 triệu/tháng)

ĐẶC BIỆT

Lộ trình từ 03-06 tháng thực tập đến 03 tháng thử việc và lên chính thức. Thử việc hưởng 85% lương chính thức, lương chính thức 6-9tr deal theo năng lực.

Đồng nghiệp thân thiện, Leader xịn, Dự án nhiều tiềm năng phát triển

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, ổn định, lâu dài

Được tham gia vào các hoạt động phong trào của ITS GLOBAL

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

