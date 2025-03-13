Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
- Hà Nội: Toà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Được đào tạo về nghiệp vụ và kiến thức về chuyên môn
Tối ưu eCPM trên các Ad Mediation
Tối ưu kịch bản khai thác quảng cáo trên sản phẩm
Phối hợp cùng Marketing Team: Đánh giá hiệu quả khai thác người dùng trên các Ad network khác nhau, Phân tích tập người dùng phù hợp và lên kế hoạch đưa sản phẩm lên đứng Top Global
Phối hợp cùng BI team (Business Intelligence): Đưa ra các bài toán gặp phải khi tối ưu eCPM, kịch bản khai thác, tập user, doanh thu quảng cáo, Đóng góp ý tưởng và giải quyết những bài toán gặp phải
Làm việc với các đối tác Ad Network: Google, Admob, Facebook, Unity, ironSource, Applovin,...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Có base kiến thức về DA là 1 điểm cộng
Khả năng nghiên cứu tài liệu, chăm chỉ, ham học hỏi
Có laptop cá nhân cho công việc
Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ thực tập tùy theo năng lực và khối lượng công việc (từ 2 - 5 triệu/tháng)
ĐẶC BIỆT
Lộ trình từ 03-06 tháng thực tập đến 03 tháng thử việc và lên chính thức. Thử việc hưởng 85% lương chính thức, lương chính thức 6-9tr deal theo năng lực.
Đồng nghiệp thân thiện, Leader xịn, Dự án nhiều tiềm năng phát triển
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, ổn định, lâu dài
Được tham gia vào các hoạt động phong trào của ITS GLOBAL
