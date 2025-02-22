Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH COO BUILDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH COO BUILDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH COO BUILDER
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH COO BUILDER

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH COO BUILDER

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79/5 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TPHCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia hỗ trợ quản lý trong việc lên kế hoạch và thực hiện events cho công ty cũng như đối tác của công ty với những mảng kinh doanh thú vị, không nhàm chán.
• Được hướng dẫn, đạo tạo và thực hiện cách lên ý tưởng, lên kế hoạch và tiến hành chạy events vừa và nhỏ cho nội bộ cũng như cho đối tác, có cơ hội làm việc với team truyền thông và team sản xuất. Hỗ trợ tổ chức workshop/events của lớp học tiếng Hàn
• Hỗ trợ biên dịch tài liệu (nếu cần).
• Những công việc khác được phân công bởi quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Năm cuối hoặc mới ra trường biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (có tối thiểu TOPIK 4)
• Thái độ tốt, năng động, chịu khó và tâm huyết với công việc và nhiệm vụ được giao.
• Full time không vướng lịch học trong trường.
• Có kinh nghiệm design hình ảnh và edit video là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH COO BUILDER Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ dấu thực tập
•. Được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng văn phòng
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
• Giảm giá 50% dành cho nhân viên và các dịch vụ sản phẩm công ty
• Nghỉ lễ, nghỉ Tết đầy đủ theo quy định nhà nước
• Birthday gift, team dinner hàng năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (9AM - 6PM)
Địa chỉ làm việc: 79/5 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COO BUILDER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COO BUILDER

CÔNG TY TNHH COO BUILDER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 79/5 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

