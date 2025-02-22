Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
- Hồ Chí Minh: 46, đường số 10, phường 10 (KDC Cityland), Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
- Nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh.
- Hỗ trợ xây dựng và tối ưu hóa nội dung website (bài viết, landing page, v.v.).
- Thực hiện các hoạt động SEO Onpage và Offpage.
- Xây dựng backlink chất lượng.
- Theo dõi và phân tích hiệu quả SEO bằng các công cụ như Google Analytics, Google Search Console.
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của người hướng dẫn.
- Tùy chỉnh theo nhu cầu dự án
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về SEO, Onpage, Offpage là một lợi thế
Sẵn sàng học hỏi và thích thú với lĩnh vực nội dung và SEO.
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
Leader có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn tận tình.
Có cơ hội gắn bó làm việc lâu dài với công ty.
Hỗ trợ chi phí thực tập + phí gửi xe
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
