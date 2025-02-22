Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46, đường số 10, phường 10 (KDC Cityland), Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh.

- Hỗ trợ xây dựng và tối ưu hóa nội dung website (bài viết, landing page, v.v.).

- Thực hiện các hoạt động SEO Onpage và Offpage.

- Xây dựng backlink chất lượng.

- Theo dõi và phân tích hiệu quả SEO bằng các công cụ như Google Analytics, Google Search Console.

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của người hướng dẫn.

- Tùy chỉnh theo nhu cầu dự án

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về SEO, Onpage, Offpage là một lợi thế

Sẵn sàng học hỏi và thích thú với lĩnh vực nội dung và SEO.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tiếp xúc dự án thực tế.

Được đào tạo bài bản

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Leader có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn tận tình.

Có cơ hội gắn bó làm việc lâu dài với công ty.

Hỗ trợ chi phí thực tập + phí gửi xe

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin