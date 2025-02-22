Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46, đường số 10, phường 10 (KDC Cityland), Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh.
- Hỗ trợ xây dựng và tối ưu hóa nội dung website (bài viết, landing page, v.v.).
- Thực hiện các hoạt động SEO Onpage và Offpage.
- Xây dựng backlink chất lượng.
- Theo dõi và phân tích hiệu quả SEO bằng các công cụ như Google Analytics, Google Search Console.
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của người hướng dẫn.
- Tùy chỉnh theo nhu cầu dự án

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về SEO, Onpage, Offpage là một lợi thế
Sẵn sàng học hỏi và thích thú với lĩnh vực nội dung và SEO.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tiếp xúc dự án thực tế.
Được đào tạo bài bản
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
Leader có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn tận tình.
Có cơ hội gắn bó làm việc lâu dài với công ty.
Hỗ trợ chi phí thực tập + phí gửi xe
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle

Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 265 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

