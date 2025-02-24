Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÒNG XÉT NGHIỆM LABPROCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 177F Luỹ Bán Bích, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ xây dựng nội dung:

o Tham gia lên ý tưởng và xây dựng nội dung sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube).

o Viết bài cho website, fanpage, và các tài liệu marketing liên quan đến xét nghiệm y khoa, sức khỏe.

o Hỗ trợ sản xuất nội dung video, hình ảnh cho các chiến dịch truyền thông của công ty.

Quản lý và tối ưu hóa nội dung:

o Đăng bài và theo dõi hiệu quả nội dung trên các kênh truyền thông.

o Hỗ trợ tối ưu hóa nội dung theo các tiêu chí SEO.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, hoặc lĩnh vực liên quan.

o Có đam mê với lĩnh vực nội dung, truyền thông và sức khỏe/y khoa.

Kỹ năng:

o Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo và linh hoạt.

o Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản như Canva, CapCut là một lợi thế.

o Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram).

o Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm.

Thái độ:

o Năng động, sáng tạo và sẵn sàng tiếp nhận thử thách mới.

o Tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÒNG XÉT NGHIỆM LABPROCON Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi đầy đủ

Cơ hội phát triển sự nghiệp: Được thử sức với dự án

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, linh hoạt, hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Có cơ hội thành nhân viên chính thức, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÒNG XÉT NGHIỆM LABPROCON

