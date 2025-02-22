Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 75 Hoàng Văn Thụ, phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Nhận các đoạn video và lên ý tưởng chỉnh sửa cắt ghép âm thanh, hình ảnh
Làm việc với các phần mềm để edit video, hình ảnh
Kết hợp với bộ phận Content lên ý tưởng hoàn thành sản phẩm
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của biên tập video
Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
