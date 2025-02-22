Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 75 Hoàng Văn Thụ, phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Nhận các đoạn video và lên ý tưởng chỉnh sửa cắt ghép âm thanh, hình ảnh

Làm việc với các phần mềm để edit video, hình ảnh

Kết hợp với bộ phận Content lên ý tưởng hoàn thành sản phẩm

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của biên tập video

Biết sử dụng các phần mềm biên tập video

Khả năng thẩm mỹ, sáng tạo tốt, cảm nhận tốt về hình ảnh và âm thanh

Biết edit các dạng video trên Tik Tok là một lợi thế

Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp

Được hỗ trợ dấu mộc bài báo cáo thực tập

Có nhiều cơ hội phát triển

Có tiềm năng trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.