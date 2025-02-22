Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Tiếp đón, mời nước ứng viên tại Văn phòng.

Hỗ trợ ứng viên điền phiếu thông tin ứng viên, nơi phỏng vấn.

Sàng lọc hồ sơ ứng viên ứng tuyển trên các nền tảng tuyển dụng của Công ty.

Chia lượt ứng viên cho nhân sự tuyển dụng phỏng vấn trong group nội bộ theo quy định công ty.

Tổng hợp, sắp xếp, lưu trữ, xử lý các phiếu thông tin ứng viên mỗi ngày.

Hỗ trợ sơ vấn và book lịch phỏng vấn ứng viên qua điện thoại.

Hỗ trợ đăng bài tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên trên đa dạng nền tảng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm 4 các chuyên ngành liên quan. Đáp ứng thời gian 4 ngày làm việc/tuần. Có thời gian thực tập từ 3 tháng trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thực tập sinh HCNS, đặc biệt tuyển dụng hoặc sinh viên tham gia các CLB/Khoa, có thành tích học tập nổi bật (học bổng, nghiên cứu khoa học).

Có máy tính làm việc tại văn phòng.

Giao tiếp tốt, tác phong chỉn chu.

Tin học văn phòng cơ bản.

Cẩn thận, chịu khó, chủ động, đề cao tinh thần học hỏi.

Quyền Lợi Được Hưởng

Phụ cấp gửi xe 100%.

Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục. Từ thực tập sinh lên nhân viên chính thức.

Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu để báo cáo thực tập, tốt nghiệp.

Được va chạm và cọ xát với những công việc thực tế trong bộ phận Tuyển dụng.

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiệt huyết, minh bạch, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

