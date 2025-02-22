Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Công ty cổ phần DAYONE ASIA
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Tiếp đón, mời nước ứng viên tại Văn phòng.
Hỗ trợ ứng viên điền phiếu thông tin ứng viên, nơi phỏng vấn.
Sàng lọc hồ sơ ứng viên ứng tuyển trên các nền tảng tuyển dụng của Công ty.
Chia lượt ứng viên cho nhân sự tuyển dụng phỏng vấn trong group nội bộ theo quy định công ty.
Tổng hợp, sắp xếp, lưu trữ, xử lý các phiếu thông tin ứng viên mỗi ngày.
Hỗ trợ sơ vấn và book lịch phỏng vấn ứng viên qua điện thoại.
Hỗ trợ đăng bài tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên trên đa dạng nền tảng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 4 các chuyên ngành liên quan. Đáp ứng thời gian 4 ngày làm việc/tuần. Có thời gian thực tập từ 3 tháng trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thực tập sinh HCNS, đặc biệt tuyển dụng hoặc sinh viên tham gia các CLB/Khoa, có thành tích học tập nổi bật (học bổng, nghiên cứu khoa học).
Có máy tính làm việc tại văn phòng.
Giao tiếp tốt, tác phong chỉn chu.
Tin học văn phòng cơ bản.
Cẩn thận, chịu khó, chủ động, đề cao tinh thần học hỏi.

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp gửi xe 100%.
Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục. Từ thực tập sinh lên nhân viên chính thức.
Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu để báo cáo thực tập, tốt nghiệp.
Được va chạm và cọ xát với những công việc thực tế trong bộ phận Tuyển dụng.
Được làm việc trong môi trường năng động, nhiệt huyết, minh bạch, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà PLS, Lầu 4, 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1

