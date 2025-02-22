Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần I.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần I.P.L
- Hồ Chí Minh: 216 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Thực hiện viết bài chuẩn SEO và tối ưu nội dung sẵn có.
- Viết mới và tối ưu content theo outline có sẵn.
- Làm việc với các phòng ban, nhân sự khác để có thể lên được hướng sản xuất content SEO cho phù hợp.
- Tìm hiểu sâu về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp để có thể vận dụng, triển khai vào bài viết một cách thuyết phục hơn với người dùng.
- Đăng bài trên quản trị website.
- Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức căn bản về SEO và tối ưu hóa nội dung trên website.
- Có khả năng nghiên cứu, viết tốt, sáng tạo, mạch lạc và thu hút.
- Có khả năng tiếp thu, không ngừng đổi mới cách làm việc phù hợp với cập nhật của Google.
- Có khả năng tận dụng các công cụ A.I với mục đích tìm ý tưởng content.
- Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.
- Thiết kế canva cơ bản.
- Ưu tiên ứng viên:
Có đam mê với lĩnh vực công nghệ thông tin
Ứng viên có laptop riêng
Tại Công ty Cổ phần I.P.L Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc linh hoạt
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.
- Môi trường làm việc lành mạnh, tôn trọng sự đa dạng, LGBTQ+ friendly.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần I.P.L
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI