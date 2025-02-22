Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần I.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 216 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Thực hiện viết bài chuẩn SEO và tối ưu nội dung sẵn có.

- Viết mới và tối ưu content theo outline có sẵn.

- Làm việc với các phòng ban, nhân sự khác để có thể lên được hướng sản xuất content SEO cho phù hợp.

- Tìm hiểu sâu về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp để có thể vận dụng, triển khai vào bài viết một cách thuyết phục hơn với người dùng.

- Đăng bài trên quản trị website.

- Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 3 tháng kinh nghiệm viết bài chuẩn SEO.

- Có kiến thức căn bản về SEO và tối ưu hóa nội dung trên website.

- Có khả năng nghiên cứu, viết tốt, sáng tạo, mạch lạc và thu hút.

- Có khả năng tiếp thu, không ngừng đổi mới cách làm việc phù hợp với cập nhật của Google.

- Có khả năng tận dụng các công cụ A.I với mục đích tìm ý tưởng content.

- Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

- Thiết kế canva cơ bản.

- Ưu tiên ứng viên:

Có đam mê với lĩnh vực công nghệ thông tin

Ứng viên có laptop riêng

Tại Công ty Cổ phần I.P.L Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thực tập thoả thuận.

- Thời gian làm việc linh hoạt

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

- Môi trường làm việc lành mạnh, tôn trọng sự đa dạng, LGBTQ+ friendly.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần I.P.L

