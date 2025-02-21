Tuyển Thực tập sinh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hỗ trợ lương + Phụ cấp. Hỗ trợ dấu mộc thực tập. Được đào tạo kỹ năng telesales, kỹ năng giao tiếp và kiến thức về lĩnh vực giáo dục. Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cởi mở. Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập., Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các khóa học và sản phẩm của trung tâm
Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin chi tiết về chương trình học, học phí, lịch học.
Chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Hỗ trợ đặt lịch hẹn cho khách hàng đến trải nghiệm lớp học thử hoặc gặp gỡ tư vấn viên.
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống, báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu.
Phối hợp đội ngũ Marketing và Sales để tối ưu hiệu quả tiếp cận khách hàng.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Có kinh nghiệm sales là một lợi thế.
Chủ động, kiên nhẫn, có trách nhiệm với công việc.
Có thể làm việc full-time

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2.5 - 3.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 672-A55 Đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

