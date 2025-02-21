Tuyển Thực tập sinh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hỗ trợ lương + Phụ cấp. Hỗ trợ dấu mộc thực tập. Được đào tạo kỹ năng telesales, kỹ năng giao tiếp và kiến thức về lĩnh vực giáo dục. Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cởi mở. Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập., Quận 7

Mô Tả Công Việc

Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các khóa học và sản phẩm của trung tâm

Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin chi tiết về chương trình học, học phí, lịch học.

Chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Hỗ trợ đặt lịch hẹn cho khách hàng đến trải nghiệm lớp học thử hoặc gặp gỡ tư vấn viên.

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống, báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu.

Phối hợp đội ngũ Marketing và Sales để tối ưu hiệu quả tiếp cận khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Có kinh nghiệm sales là một lợi thế.

Chủ động, kiên nhẫn, có trách nhiệm với công việc.

Có thể làm việc full-time

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2.5 - 3.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

