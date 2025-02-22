Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - CN Đông Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - CN Đông Sài Gòn
- Hồ Chí Minh:
- Được hỗ trợ đóng dấu mộc và làm khóa luận thực tập tốt nghiệp
- Nhận hoa hồng theo năng lực
- Bonus thưởng trong các chương trình thi đua
- Được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản đến nâng cao
- Được ưu tiên tham gia các đợt tuyển dụng chính thức của MB Bank., Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Tiếp thị khách hàng mở tài khoản doanh nghiệp
Trực tiếp xử lý hồ sơ tín dụng dưới sự hướng dẫn 1-1 của chuyên viên khách hàng doanh nghiệp và cán bộ quản lý
Làm việc theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian thực tập: tối thiểu 4 buổi/ tuần
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi
Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - CN Đông Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - CN Đông Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
