Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - CN Đông Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Được hỗ trợ đóng dấu mộc và làm khóa luận thực tập tốt nghiệp - Nhận hoa hồng theo năng lực - Bonus thưởng trong các chương trình thi đua - Được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản đến nâng cao - Được ưu tiên tham gia các đợt tuyển dụng chính thức của MB Bank., Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Tiếp thị khách hàng mở tài khoản doanh nghiệp

Trực tiếp xử lý hồ sơ tín dụng dưới sự hướng dẫn 1-1 của chuyên viên khách hàng doanh nghiệp và cán bộ quản lý

Làm việc theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thời gian thực tập: tối thiểu 4 buổi/ tuần

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - CN Đông Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 500,000 VND - 2.5 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

