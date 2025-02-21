Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần D1 Concepts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần D1 Concepts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần D1 Concepts
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 96

- 98

- 100 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi các chứng từ thu mua
- Nhập liệu các chứng từ vào file
- Trình ký và lưu trữ các chứng từ
- Thực hiện các yêu cầu khác từ Leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 hoặc 4 Ngành Logistic, Chuỗi cung ứng, Xuất nhập khẩu, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan...
- Làm việc Fulltime (8h00-18h00, Thứ 2 đến Thứ 6)
- CAM KẾT thực tập ít nhất trong 3 tháng
- Kỹ năng máy tính thành thạo: MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook...)
- Biết ngoại ngữ (Anh, Trung...) là một lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts Thì Được Hưởng Những Gì

- Cấp giấy Chứng Nhận Thực Tập tại công ty
- Phụ cấp Thực tập + Cơm + Phí gửi xe
- Mentor hướng dẫn nhiệt tình và được giao việc rõ ràng
- Tham gia vào các công việc thực tế của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
- Cơ hội phát triển lên vị trí Cộng tác viên, Nhân viên chính thức của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 01 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM

