Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH H-ECOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà New Skyline - Nguyễn Khuyến - Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tạo các listing để upload sản phẩm lên hệ thống.

Xử lý đặt đơn hàng, trao đổi tin nhắn của khách hàng.

Xử lý các khiếu nại của khách hàng.

Tìm hiểu sâu rộng về sản phẩm.

Lưu trữ thông tin kỹ lưỡng về các vấn đề xảy ra.

Thực hiện những công việc khác được quản lý trực tiếp phân công theo từng thời điểm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Chỉ tuyển nữ.

Ưu tiên các bạn mới ra trường.

Thành thạo Tiếng Anh.

Có thái độ làm việc tốt.

Kiên nhẫn để có thể giữ bình tĩnh trong tình huống căng thẳng.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH H-ECOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Được đào tạo lại từ đầu

Lương: 8-10tr

Thử việc : Full lương

Được đóng BH khi ký hợp đồng chính thức

Thưởng lễ, Tết, T13… theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH H-ECOMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.