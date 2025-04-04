Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N02 - T1, Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông nội bộ và bên ngoài nhằm tăng cường kết nối và quảng bá hình ảnh công ty.

Sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông (email, bản tin nội bộ, website, group nội bộ…) và truyền thông đối ngoại (Facebook, LinkedIn, Instagram…).

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ (teambuilding, sinh nhật, hội thảo,…) và một số hoạt động truyền thông bên ngoài nếu cần.

Hỗ trợ theo dõi, đo lường hiệu quả các chiến dịch truyền thông nội bộ và đối ngoại.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng, Marketing, Nhân sự…, ưu tiên ngành Marketing, Truyền thông

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng viết lách sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với môi trường doanh nghiệp.

Năng động, cởi mở, có khả năng kết nối và giao tiếp tốt.

Thành thạo các nền tảng mạng xã hội, công cụ soạn thảo và trình bày nội dung.

Thành thạo Tiếng Anh là lợi thế

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội tham gia dự án có tính chất quốc tế;

Được cọ xát trong môi trường Agency hàng đầu;

Ăn trưa: 50.000 VND/ ngày tại nhà hàng của Công ty;

Gửi xe: miễn phí theo quy định Công ty;

Teabreaks: trái cây, trà, cafe, sữa tươi hàng ngày;

Hỗ trợ thực tập: 1.000.000 VND/tháng đối với trường hợp sinh viên được ký Thỏa thuận thực tập sinh với công ty;

Sinh viên được đánh giá kết quả thực tập có cơ hội ứng tuyển vào các vị trí chính thức trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

