Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 9 Triệu

Mức lương 3 - 9 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: toà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 9 Triệu

Tham gia lên ý tưởng, kế hoạch và kịch bản livestream phù hợp với từng chiến dịch, theo định kỳ (bao gồm: thông báo lịch livestream, nội dung, caption, minigame,... trong livestream).

Phối hợp các bộ phận liên quan kiểm soát và điều phối buổi livestream để thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật trong livestream.

Tham gia set up hiện trường & các công cụ trước buổi live: set up background, góc live, sản phẩm, kịch bản in sẵn, quà tặng (nếu có),...

Seeding livestream và hỗ trợ tương tác (share, dẫn link về livestream,..)

Sau đào tạo, có năng lực được tham gia livestream trực tiếp.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lĩnh vực: ưu tiên sản phẩm Nội y

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video đơn giản trên capcut, tiktok

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Không yêu cầu kinh nghiệm, các bạn từ độ tuổi 19-30 tuổi.

Ngoại hình ưa nhìn là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương trong quá trình học việc.

Được đào tạo để trở thành KOL, KOC, Hỗ trợ và vận hành shoplive và Trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Thời gian làm việc linh hoạt, có thể chủ động lựa chọn ca làm việc

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện với chế độ đãi ngộ và thu nhập rất cạnh tranh và hấp dẫn.

Chính sách thưởng và nghỉ phép các ngày lễ tết, theo quy định nhà nước.

Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao Động Việt Nam.

Chính sách du lịch nghỉ mát, team building hằng tháng, hàng quý và định kỳ hàng năm.

Công ty có sẵn trà, cà phê tại khu vực Pantry, tủ thuốc, không gian làm việc cá nhân để phục vụ nhu cầu của bạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin