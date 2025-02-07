Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận 10

1. Tăng sự ủng hộ của người sử dụng thông qua việc ứng dụng sản phẩm tại khoa/phòng (Tỉ trọng 40%)

Thực hiện các hoạt động demo & giới thiệu thiết bị tại khoa phòng

Tham gia và thực hiện các hoạt động đào tạo sử dụng các thiết bị đã lắp đặt tại khoa phòng

2. Tăng mức độ ưu tiên sử dụng sản phẩm và VTTH tại địa bàn phụ trách thông qua đào tạo (Tỉ trọng 30%)

Hướng dẫn & đào tạo để KH sử dụng sản phẩm thành thạo

Cung cấp các tài liệu chứng minh lợi ích các tính năng của thiết bị

Cung cấp các tài liệu hướng dẫn KH vận hành & khai thác thiết bị

3. Hỗ trợ team kinh doanh triển khai bán hàng tại địa bàn phụ trách (Tỉ trọng 20%)

Hỗ trợ triển khai các hoạt động bán hàng

4. Hỗ trợ team phát triển sản phẩm thực hiện các HĐ marketing tại địa bàn phụ trách (Tỉ trọng 10%)

Tham gia đào tạo về kiến thức sản phẩm từ BU/Nhà cung cấp

Hỗ trợ thục hiện các hoạt động MKT sản phẩm: workshop, hội nghị, hội thảo

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học. Ưu tiên các chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh, Điện tử Y sinh, Dược, Điều dưỡng

Tiếng Anh tốt

Tự tin, nhanh nhẹn, cầu tiến. Có khả năng thuyết trình

Có thể thực tập Full-time, hoặc tối thiểu 4 buổi/tuần.

Được đề xuất lên chính thức sau thời gian thực tập

Phụ cấp thực tập: 3,000,000 VNĐ/tháng

Được trainning đào tạo kiến thức từ hãng

Cơ hội hợp tác và làm việc với các bác sĩ tại những bệnh viện lớn, các KOLs trong ngành

Được làm việc trong đơn vị phân phối thiết bị y tế hàng đầu tại Việt Nam

