Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

1. Tăng sự ủng hộ của người sử dụng thông qua việc ứng dụng sản phẩm tại khoa/phòng (Tỉ trọng 40%)
Thực hiện các hoạt động demo & giới thiệu thiết bị tại khoa phòng
Tham gia và thực hiện các hoạt động đào tạo sử dụng các thiết bị đã lắp đặt tại khoa phòng
2. Tăng mức độ ưu tiên sử dụng sản phẩm và VTTH tại địa bàn phụ trách thông qua đào tạo (Tỉ trọng 30%)
Hướng dẫn & đào tạo để KH sử dụng sản phẩm thành thạo
Cung cấp các tài liệu chứng minh lợi ích các tính năng của thiết bị
Cung cấp các tài liệu hướng dẫn KH vận hành & khai thác thiết bị
3. Hỗ trợ team kinh doanh triển khai bán hàng tại địa bàn phụ trách (Tỉ trọng 20%)
Hỗ trợ triển khai các hoạt động bán hàng
4. Hỗ trợ team phát triển sản phẩm thực hiện các HĐ marketing tại địa bàn phụ trách (Tỉ trọng 10%)
Tham gia đào tạo về kiến thức sản phẩm từ BU/Nhà cung cấp
Hỗ trợ thục hiện các hoạt động MKT sản phẩm: workshop, hội nghị, hội thảo

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học. Ưu tiên các chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh, Điện tử Y sinh, Dược, Điều dưỡng
Tiếng Anh tốt
Tự tin, nhanh nhẹn, cầu tiến. Có khả năng thuyết trình
Có thể thực tập Full-time, hoặc tối thiểu 4 buổi/tuần.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

Được đề xuất lên chính thức sau thời gian thực tập
Phụ cấp thực tập: 3,000,000 VNĐ/tháng
Được trainning đào tạo kiến thức từ hãng
Cơ hội hợp tác và làm việc với các bác sĩ tại những bệnh viện lớn, các KOLs trong ngành
Được làm việc trong đơn vị phân phối thiết bị y tế hàng đầu tại Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Lương Định Của, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

