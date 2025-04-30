Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn PAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần tập đoàn PAM
- Hà Nội: Số 8
- phố Xuân Quỳnh
- Yên Hòa
- Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị, soạn thảo chứng từ: Invoice (Hóa đơn thương mại), Packing List (Phiếu đóng gói), Bill of Lading (Vận đơn), C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ), các giấy tờ hải quan liên quan.
Kiểm tra tính chính xác của chứng từ, đối chiếu thông tin đơn hàng, hợp đồng, vận đơn.
Hỗ trợ khai báo hải quan: Chuẩn bị hồ sơ khai báo điện tử, hỗ trợ nộp tờ khai.
Liên hệ với đối tác vận tải, hãng tàu, forwarder, đại lý để theo dõi lịch trình giao nhận hàng hóa.
Theo dõi tiến độ thông quan, giao hàng, báo cáo tình trạng chứng từ cho quản lý.
Lưu trữ, sắp xếp chứng từ phục vụ kiểm toán hoặc thanh tra khi cần.
Có cơ hội được làm việc và giao dịch với đối tác nước ngoài ( Châu Âu )
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Incoterms, vận tải quốc tế.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực khi xử lý chứng từ.
Khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (đọc hiểu chứng từ).
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email).
Tại Công ty cổ phần tập đoàn PAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ thực tế từ đội ngũ chuyên môn.
Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn PAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI