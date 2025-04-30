Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn PAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn PAM
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Công ty cổ phần tập đoàn PAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần tập đoàn PAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8

- phố Xuân Quỳnh

- Yên Hòa

- Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị, soạn thảo chứng từ: Invoice (Hóa đơn thương mại), Packing List (Phiếu đóng gói), Bill of Lading (Vận đơn), C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ), các giấy tờ hải quan liên quan.
Kiểm tra tính chính xác của chứng từ, đối chiếu thông tin đơn hàng, hợp đồng, vận đơn.
Hỗ trợ khai báo hải quan: Chuẩn bị hồ sơ khai báo điện tử, hỗ trợ nộp tờ khai.
Liên hệ với đối tác vận tải, hãng tàu, forwarder, đại lý để theo dõi lịch trình giao nhận hàng hóa.
Theo dõi tiến độ thông quan, giao hàng, báo cáo tình trạng chứng từ cho quản lý.
Lưu trữ, sắp xếp chứng từ phục vụ kiểm toán hoặc thanh tra khi cần.
Có cơ hội được làm việc và giao dịch với đối tác nước ngoài ( Châu Âu )

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành: Xuất nhập khẩu, Kinh doanh quốc tế, Logistics, Hải quan, Ngoại thương...
Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Incoterms, vận tải quốc tế.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực khi xử lý chứng từ.
Khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (đọc hiểu chứng từ).
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email).

Tại Công ty cổ phần tập đoàn PAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương trong quá trình thực tập
Được hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ thực tế từ đội ngũ chuyên môn.
Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn PAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn PAM

Công ty cổ phần tập đoàn PAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 219 - Trung Kính - Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

