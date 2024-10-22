Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 Đường số 5 - Khu ĐTM Him Lam - P. Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Sàng lọc ứng viên phù hợp theo tiêu chí của các xí nghiệp Nhật Bản (Nguồn UV sẵn từ các Công ty XKLĐ liên kết)

- Chuẩn bị hồ sơ cho ứng viên được tuyển chọn

- Take care khách Nhật sang Việt Nam công tác

- Thông dịch cho khách trong thời gian khách công tác và phỏng vấn thực tập sinh

- Giao dịch trực tiếp với khách Nhật hoặc qua điện thoại, email liên quan đến Thực tập sinh và các phát sinh (nếu có).

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật JLPT N2 trở lên. Khả năng tiếng Nhật nghe - nói – đọc – viết thành thạo, có thể xử lý công việc qua điện thoại, email với khách hàng Nhật; dịch văn bản Nhật Việt. - Vi tính: Vi tính văn phòng (WORD, EXCEL, POWERPOINT) - Có tham vọng, trách nhiệm, chủ động trong công việc. - Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi. - Có khả năng lập báo cáo, xử lý văn bản, thuyết trình trước đám đông. - Không say xe, hiểu biết về việc Take Care khách (tiếp khách đi ăn uống, tham quan, ... ) - Chịu được công việc áp lực cao, thời gian làm việc trong ngày không cố định. - Có khả năng làm việc theo nhóm .

- Ưu tiên: + Ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các Nghiệp đoàn Nhật + Ứng viên là Thực Tập Sinh/ Kỹ thuật viên về nước

Tại CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 14.000.000 - 18.000.000 + phụ cấp (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn) + Lương làm thêm giờ (Nếu có)

- Thực hiện đầy đủ chế độ như: tham gia BHXH, Nghỉ lễ Tết, Phép năm .... và các chế độ khác theo Luật Nhà Nước quy định và quy chế công ty, - Cấp đồng phục, khám sức khỏe và du lịch theo quy định của Công ty - Phụ cấp: cơm trưa, phụ cấp tiếp khách... - Có cơ hội học hỏi và thăng tiến, được đi học tập và làm việc tại Nhật; được giao lưu và làm việc trực tiếp với người Nhật Bản - Được thưởng các ngày Lễ Tết, Sinh nhật bản thân và Công ty; thăm hỏi khi bản thân và người thân ốm đau nằm viện và các chế độ khác theo quy chế công ty; - Các quy định khác theo Luật Nhà Nước và quy chế công ty -Thời gian làm việc: + Từ thứ 2 đến thứ 7: 8h00 -12h00 và từ 13h00 - 17h00 + Làm việc 2 Thứ 7/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

