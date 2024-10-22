Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Đường số 5

- Khu ĐTM Him Lam

- P. Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Sàng lọc ứng viên phù hợp theo tiêu chí của các xí nghiệp Nhật Bản (Nguồn UV sẵn từ các Công ty XKLĐ liên kết)
- Chuẩn bị hồ sơ cho ứng viên được tuyển chọn
- Take care khách Nhật sang Việt Nam công tác
- Thông dịch cho khách trong thời gian khách công tác và phỏng vấn thực tập sinh
- Giao dịch trực tiếp với khách Nhật hoặc qua điện thoại, email liên quan đến Thực tập sinh và các phát sinh (nếu có).
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật JLPT N2 trở lên. Khả năng tiếng Nhật nghe - nói – đọc – viết thành thạo, có thể xử lý công việc qua điện thoại, email với khách hàng Nhật; dịch văn bản Nhật Việt. - Vi tính: Vi tính văn phòng (WORD, EXCEL, POWERPOINT) - Có tham vọng, trách nhiệm, chủ động trong công việc. - Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi. - Có khả năng lập báo cáo, xử lý văn bản, thuyết trình trước đám đông. - Không say xe, hiểu biết về việc Take Care khách (tiếp khách đi ăn uống, tham quan, ... ) - Chịu được công việc áp lực cao, thời gian làm việc trong ngày không cố định. - Có khả năng làm việc theo nhóm .
- Ưu tiên: + Ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các Nghiệp đoàn Nhật + Ứng viên là Thực Tập Sinh/ Kỹ thuật viên về nước

Tại CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 14.000.000 - 18.000.000 + phụ cấp (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn) + Lương làm thêm giờ (Nếu có)
- Thực hiện đầy đủ chế độ như: tham gia BHXH, Nghỉ lễ Tết, Phép năm .... và các chế độ khác theo Luật Nhà Nước quy định và quy chế công ty, - Cấp đồng phục, khám sức khỏe và du lịch theo quy định của Công ty - Phụ cấp: cơm trưa, phụ cấp tiếp khách... - Có cơ hội học hỏi và thăng tiến, được đi học tập và làm việc tại Nhật; được giao lưu và làm việc trực tiếp với người Nhật Bản - Được thưởng các ngày Lễ Tết, Sinh nhật bản thân và Công ty; thăm hỏi khi bản thân và người thân ốm đau nằm viện và các chế độ khác theo quy chế công ty; - Các quy định khác theo Luật Nhà Nước và quy chế công ty -Thời gian làm việc: + Từ thứ 2 đến thứ 7: 8h00 -12h00 và từ 13h00 - 17h00 + Làm việc 2 Thứ 7/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48 Đường số 5, khu ĐTM Him Lam, P.Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

