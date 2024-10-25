Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Về Chúng Tôi:

Shine Beam là thương hiệu làm đẹp được ra đời vào tháng 6 năm 2016 tại Gangnam, Hàn Quốc. Thời điểm hiện tại Shine Beam đã sở hữu 21 chi nhánh tại Châu Á.

Trong đó, chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam được đưa vào hoạt động từ tháng 3 năm 2020 mang tên Viện Thẩm Mỹ Shine Beam Clinic.. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi đang tìm kiếm một Điều Phối Viên tài năng để gia nhập đội ngũ của chúng tôi.

Mô Tả Công Việc:

- Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong clinic/spa để các hoạt động hàng ngày diễn ra suôn sẻ.

- Điều phối hoạt động tại clinic, chương trình khuyến mãi và hoạt động quảng bá dịch vụ làm đẹp.

- Hỗ Trợ Khách Hàng: Xử lý các yêu cầu và phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, đảm bảo sự hài lòng tối đa.

- Đón tiếp khách hàng khi đến clinic, hỗ trợ các công việc liên quan đến lễ tân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ

- Ngoại Ngữ: Chỉ cần biết tiếng và giao tiếp tốt tiếng Hàn/ tiếng Nhật

- Trình Độ Học Vấn: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, spa hoặc dịch vụ khách hàng là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực và giải quyết vấn đề hiệu quả.

- Năng động, tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chăm sóc và khả năng làm việc nhóm cao.

Tại CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: Cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Chế Độ Đãi Ngộ: Bảo hiểm sức khỏe và các phúc lợi khác.

- Cơ Hội Phát Triển: Cơ hội đào tạo tại nước ngoài như Hàn Quốc, HongKong. Và cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc quốc tế.

- Đào Tạo: Được đào tạo và hỗ trợ liên tục từ đội ngũ quản lý và chuyên gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM

