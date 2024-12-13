Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Etown1
- Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia họp, báo cáo tiến độ hàng tuần với khách hàng Nhật.
- Viết Q&A trao đổi công việc với đội dự án bên Nhật.
- Dịch, truyền đạt nội dung công việc cho kỹ sư người Việt.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00 hoặc chế độ làm việc linh hoạt)
- Nơi làm việc: Tầng 2, Tòa nhà Etown1- Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 1 năm kinh nghiệm IT Comtor
- Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên
- Tư duy tốt, có phương pháp trình bày logic, dễ hiểu
- Có khả năng về thông dịch thuật ngữ IT từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại
- Có tinh thần cầu tiến, hòa đồng, chủ động trong công việc
- Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên
- Tư duy tốt, có phương pháp trình bày logic, dễ hiểu
- Có khả năng về thông dịch thuật ngữ IT từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại
- Có tinh thần cầu tiến, hòa đồng, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: cạnh tranh
- Thưởng hè, lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận vào cuối năm,...
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN trên 100% lương
- Được tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe
- Hệ thống giải thưởng thường xuyên: Giải thưởng nỗ lực, giải thưởng nhân viên xuất sắc, nhân viên triển vọng, thưởng dự án thành công,...
- Du lịch thường niên, teambuilding tổ chức định kỳ
- 12 ngày phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật
- Tham gia các khóa học đào tạo về lập trình trong và ngoài Công ty
- Đào tạo tiếng Nhật miễn phí, hỗ trợ thi chứng chỉ và thưởng khi đạt được chứng chỉ
- Thưởng hè, lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận vào cuối năm,...
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN trên 100% lương
- Được tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe
- Hệ thống giải thưởng thường xuyên: Giải thưởng nỗ lực, giải thưởng nhân viên xuất sắc, nhân viên triển vọng, thưởng dự án thành công,...
- Du lịch thường niên, teambuilding tổ chức định kỳ
- 12 ngày phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật
- Tham gia các khóa học đào tạo về lập trình trong và ngoài Công ty
- Đào tạo tiếng Nhật miễn phí, hỗ trợ thi chứng chỉ và thưởng khi đạt được chứng chỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI