Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 5 đường 15 KDC Him Lam 6A Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
– Tiếp nhận, biên dịch xử lý hồ sơ liên quan đến XKLĐ, Kỹ thuật viên, Tokutei, ...
– Hoàn thiện hồ sơ tiếng Nhật theo yêu cầu.
– Liên hệ và làm việc trao đổi với đối tác Nhật Bản
– Biên phiên dịch cho ứng viên tham gia phỏng vấn đơn hàng, giải đáp các thắc mắc của ứng viên
– Take care khách hàng về làm việc tại Việt Nam
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Nam Nữ độ tuổi từ 25 - 32 tuổi
- Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên và trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
– Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại ngữ tiếng Nhật
– Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, thành thạo tin học văn phòng
– Ứng viên có laptop cá nhân
Tại Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam Thì Được Hưởng Những Gì
– Thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13, lương trách nhiệm, ...
– Chế độ du lịch hàng năm
– Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với đối tác, khách hàng người Nhật Bản
– Cơ hội công tác, học tập tại Nhật
– Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
