Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 90 Nguyễn Đình Chiều, P. Đa Kao, Q1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Hỗ trợ báo cáo ( qua meeting hoặc tài liệu hoặc chat) về tình hình dự án với Khách Hàng Nhật hoặc quản lý người Nhật Tham gia vào testing/ đảm bảo chất lượng các dự án Create test plan và test report, testcase, bug...
Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 năm kinh nghiệm là test leader hoặc senior Tiếng Nhật giao tiếp tốt (từ N2) Có kiến thức về Unit Test, Integration Test, System Test, Regression Test, UAT, API test, loadtest... Có kinh nghiệm về Database (MySQL hoặc PostgreSQL), API Có kĩ năng phân tích sâu và báo cáo rõ ràng
Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên. Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm. Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ... Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc. Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 90 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ka Đao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

