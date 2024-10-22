Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
- Hồ Chí Minh: 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 22 - 23 Triệu
Trực Hotline/tiếp nhận cuộc gọi, email, tin nhắn (Email, chat, Voice) từ khách hàng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng việc quản lý đơn hàng, giao hàng trên sàn thương mại điện tử.
Cập nhật thông tin lên hệ thống.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Trực Hotline/tiếp nhận cuộc gọi, email, tin nhắn (Email, chat, Voice) từ khách hàng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng việc quản lý đơn hàng, giao hàng trên sàn thương mại điện tử.
Cập nhật thông tin lên hệ thống.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 22 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thông thạo Tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết), yêu cầu về bằng cấp: N1 hoặc N2 (Bắt buộc)
Tiếng Anh cơ bản. Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
Được tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24/7
14 ngày phép 1 năm
Lương tháng 13
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Môi trường làm việc quốc tế, hiện đại, chuyên nghiệp
Thử việc 2 tháng full lương, được đào tạo
14 Ngày phép năm, các chế độ cuối năm rất tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI