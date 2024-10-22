Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 23 Triệu

Mức lương 22 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 22 - 23 Triệu

Trực Hotline/tiếp nhận cuộc gọi, email, tin nhắn (Email, chat, Voice) từ khách hàng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng việc quản lý đơn hàng, giao hàng trên sàn thương mại điện tử. Cập nhật thông tin lên hệ thống. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 22 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông thạo Tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết), yêu cầu về bằng cấp: N1 hoặc N2 (Bắt buộc) Tiếng Anh cơ bản. Tốt nghiệp THPT trở lên. Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế. Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ Được tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24/7 14 ngày phép 1 năm Lương tháng 13 Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Môi trường làm việc quốc tế, hiện đại, chuyên nghiệp Thử việc 2 tháng full lương, được đào tạo 14 Ngày phép năm, các chế độ cuối năm rất tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.