Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cao đẳng nghề Cần Thơ, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

+ Soạn giáo án, học liệu, bài tập bổ trợ, đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu
+ Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Nhật cho học viên tại công ty trước khi đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
+ Tổ chức các hoạt động nhóm, hướng dẫn học viên trải nghiệm ngôn ngữ trong ứng dụng hàng ngày và trong công việc chuyên môn dự kiến làm việc tại thị trường nước ngoài
+ Xây dựng hệ thống bài kiểm tra, đánh giá quá trình học tập, năng lực của từng học viên, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại nếu có góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo cung ứng khi làm việc tại nước ngoài.
+ Tạo động lực và truyền cảm hứng giúp học viên tự tin giao tiếp bằng tiếng Nhật
+ Theo dõi năng lực học tập và tiến bộ của học viên trong lớp.
+ Đánh giá, báo cáo chất lượng học viên trước khi đạt yêu cầu của nhà tuyển dụng.
+ Am hiểu, hiểu biết rõ về môi trường cũng như văn hóa Nhật Bản

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Nhật, phiên dịch tiếng Nhật hoặc đại học giáo dục.
+ Chứng chỉ tiếng Nhật (N2, N3,...).
+ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng tiếng Nhật.
+ Thành thạo cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết.
+ Kỹ năng thuyết trình, hướng dẫn và truyền đạt.

Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp lễ và lương tháng 13+++

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 19 đường Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

