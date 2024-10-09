Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa IDMC, số 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án Outsourcing/ offshore hoặc Project based - Khách hàng Nhật Tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai dự án với khách hàng (đọc và phân tích yêu cầu khách hàng...) Tham gia vào việc cải tiến quy trình phát triển dự án, đảm bảo chất lượng dự án đáp ứng theo tiêu chuẩn - Trau dồi kỹ năng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp và quản lý team Training đội ngũ nhân sự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành khác có liên quan nhưng yêu thích CNTT và công việc của tester Có chứng chỉ ISTQB là lợi thế Có kinh nghiệm Test lead tối thiểu 2 năm với team trên 5 người Có kinh nghiệm test về Web, Mobile, API, DB và Performance test Có kinh nghiệm về Security và Automation testing là 1 lợi thế Có kinh nghiệm làm việc dự án theo mô hình Agile Có khả năng training, hướng dẫn cho đội ngũ Ngoại ngữ : Tiếng Nhật giao tiếp tốt, viết testcase ...giao tiếp được với khách hàng và xử lý công việc Nhanh nhẹn, nắm bắt công nghệ mới nhanh Linh hoạt, chăm chỉ, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm Có khả năng giải quyết vấn đề tốt và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước. Môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm. Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi. Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ xu hướng

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Review lương hàng năm Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin