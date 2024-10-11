Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phân tích, xác định các yêu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp đáp ứng yêu cầu kinh doanh của khách hàng. Trình bày giải pháp và tài liệu cho khách hàng. Tham gia tư vấn kỹ thuật, gặp gỡ trao đổi với khách hàng. Chịu trách nhiệm giải quyết, đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong quá trình cung cấp giải pháp/dịch vụ. Thúc đẩy các chiến lược nhằm giảm thiểu các vấn đề liên quan đến giải pháp đề xuất. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Phân tích, xác định các yêu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp đáp ứng yêu cầu kinh doanh của khách hàng.

Trình bày giải pháp và tài liệu cho khách hàng.

Tham gia tư vấn kỹ thuật, gặp gỡ trao đổi với khách hàng.

Chịu trách nhiệm giải quyết, đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong quá trình cung cấp giải pháp/dịch vụ.

Thúc đẩy các chiến lược nhằm giảm thiểu các vấn đề liên quan đến giải pháp đề xuất.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo Cẩn thận, tỉ mỉ Có khả năng trình bày & thuyết trình tốt Am hiểm các kỹ năng phân tích nghiệp vụ: Đánh giá hiện trạng Khơi gợi yêu cầu Vẽ business flow, user journey, roadmap Phân tích nghiệp vụ đưa ra function list BA có technical base là 1 lợi thế Chuyên về ít nhất 2 trong các domain thế mạnh: Healthcare, Ecommerce, Logistic, Insurance, IoT, Logistic

Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo

Cẩn thận, tỉ mỉ

Có khả năng trình bày & thuyết trình tốt

Am hiểm các kỹ năng phân tích nghiệp vụ:

Đánh giá hiện trạng

Khơi gợi yêu cầu

Vẽ business flow, user journey, roadmap

Phân tích nghiệp vụ đưa ra function list

BA có technical base là 1 lợi thế

Chuyên về ít nhất 2 trong các domain thế mạnh: Healthcare, Ecommerce, Logistic, Insurance, IoT, Logistic

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước. Môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm. Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi. Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ xu hướng

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

Môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.

Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ xu hướng

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Review lương hàng năm Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,...

Review lương hàng năm

Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty

Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng

Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin