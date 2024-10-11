Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phân tích, xác định các yêu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp đáp ứng yêu cầu kinh doanh của khách hàng. Trình bày giải pháp và tài liệu cho khách hàng. Tham gia tư vấn kỹ thuật, gặp gỡ trao đổi với khách hàng. Chịu trách nhiệm giải quyết, đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong quá trình cung cấp giải pháp/dịch vụ. Thúc đẩy các chiến lược nhằm giảm thiểu các vấn đề liên quan đến giải pháp đề xuất. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

