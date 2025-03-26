Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 30 Triệu

Mức lương 11 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 371 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Trực và tư vấn khách theo data được cung cấp sẵn

Xây dựng và tìm nguồn khách riêng của từng cá nhân

Chăm sóc học viên các lớp tại trung tâm

Nhận công việc trực tiếp theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, vui vẻ

Có kinh nghiệm tư vấn viên một lợi thế

Có máy tính riêng để làm việc

Không yêu cầu tiếng Trung

Quyền Lợi

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Được học tiếng Trung miễn phí khi làm việc trên 06 tháng

Các chế độ phúc lợi: BHXH, thưởng KPI,.....

Hỗ trợ chi phí đi du lịch (bên mình đi du lịch rất vui và thoải mái)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Được tiếp xúc với nhiều tiến sĩ, phó giáo sư trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển

