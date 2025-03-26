Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM LINH
Mức lương
11 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 371 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 11 - 30 Triệu
Trực và tư vấn khách theo data được cung cấp sẵn
Xây dựng và tìm nguồn khách riêng của từng cá nhân
Chăm sóc học viên các lớp tại trung tâm
Nhận công việc trực tiếp theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 11 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, vui vẻ
Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM LINH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Được học tiếng Trung miễn phí khi làm việc trên 06 tháng
Các chế độ phúc lợi: BHXH, thưởng KPI,.....
Hỗ trợ chi phí đi du lịch (bên mình đi du lịch rất vui và thoải mái)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Được tiếp xúc với nhiều tiến sĩ, phó giáo sư trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM LINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
