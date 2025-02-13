Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hướng dẫn khách hàng sử dụng, hỗ trợ vận hành các sản phẩm, các công cụ quản trị của công ty

Khảo sát thu thập ý kiến khách hàng để góp phần cải thiện và phát triển sản phẩm

Quan sát, theo dõi nhu cầu kinh doanh của khách hàng để kịp thời cung cấp các gói bổ trợ, dịch vụ bổ sung

Giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng, ghi nhận đề xuất của khách hàng và chuyển tới bộ phận liên quan

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm phương án giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành

Báo cáo trực tiếp theo ngày, theo tháng cho trưởng nhóm/quản lý đội ngũ

Phối hợp thực hiện các báo cáo dữ liệu theo phân công của trưởng nhóm/quản lý đội ngũ

- Phối hợp hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan hoặc phát sinh do quản lý trực tiếp phân công

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh, tiếng trung tốt

Trung thực, không ngại thử thách các task mới/ multi-task

Sáng tạo, cẩn thận, chịu khó lắng nghe ý kiến khách hàng

Mindset service, hỗ trợ khách hàng mọi lúc nếu cần

Sẵn sàng visit khách hàng trực tiếp tại các doanh nghiệp

Kỹ năng vi tính văn phòng như Word, Excel, PPT,...

Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng là 1 lợi thế

Có kiến thức về lĩnh vực Thương Mại Điện Tử

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Chuyên viên hỗ trợ vận hành (Success Agent): 10 triệu + commission

BHXH, BHYT theo qui định nhà nước

Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc

Thử việc 100% lương

Review tăng lương mỗi 6 tháng hoặc 1 năm

15 ngày phép năm

Phụ cấp gửi xe

Các hoạt động gắn kết, team building hằng năm, YEP,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

