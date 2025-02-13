Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Tiếng Trung

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hướng dẫn khách hàng sử dụng, hỗ trợ vận hành các sản phẩm, các công cụ quản trị của công ty
Khảo sát thu thập ý kiến khách hàng để góp phần cải thiện và phát triển sản phẩm
Quan sát, theo dõi nhu cầu kinh doanh của khách hàng để kịp thời cung cấp các gói bổ trợ, dịch vụ bổ sung
Giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng, ghi nhận đề xuất của khách hàng và chuyển tới bộ phận liên quan
Phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm phương án giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành
Báo cáo trực tiếp theo ngày, theo tháng cho trưởng nhóm/quản lý đội ngũ
Phối hợp thực hiện các báo cáo dữ liệu theo phân công của trưởng nhóm/quản lý đội ngũ
- Phối hợp hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan hoặc phát sinh do quản lý trực tiếp phân công

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh, tiếng trung tốt
Trung thực, không ngại thử thách các task mới/ multi-task
Sáng tạo, cẩn thận, chịu khó lắng nghe ý kiến khách hàng
Mindset service, hỗ trợ khách hàng mọi lúc nếu cần
Sẵn sàng visit khách hàng trực tiếp tại các doanh nghiệp
Kỹ năng vi tính văn phòng như Word, Excel, PPT,...
Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng là 1 lợi thế
Có kiến thức về lĩnh vực Thương Mại Điện Tử

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Chuyên viên hỗ trợ vận hành (Success Agent): 10 triệu + commission
Chuyên viên hỗ trợ vận hành (Success Agent): 10 triệu + commission
BHXH, BHYT theo qui định nhà nước
Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc
Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14
Thử việc 100% lương
Review tăng lương mỗi 6 tháng hoặc 1 năm
15 ngày phép năm
Phụ cấp gửi xe
Các hoạt động gắn kết, team building hằng năm, YEP,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

