Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ACDK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Giang Văn Minh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung

- Nhiệm vụ cụ thể: phản hồi khi khách hàng liên hệ, báo giá và xử lý thông tin sản phẩm, điền dữ liệu thống kê giao dịch

- Data khách hàng có sẵn, không cần tự tìm

- Phần mềm làm việc: Wechat (tài khoản nội bộ của công ty)

- Chăm sóc Khách hàng cũ

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp nhưng ưu tiên đối tượng đã tốt nghiệp, chịu khó, tập trung học hỏi, đảo ca làm việc được

- Sử dụng thành thạo máy tính và bảng tính Excel

- Có thể sử dụng Tiếng Trung

- Làm việc đúng 8h/ngày, ca làm được tổ trưởng sắp xếp và có đảo ca (giữa các lần đảo ca có được nghỉ)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ACDK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9.000.000 - 10.000.000 + thưởng doanh số + thưởng chuyên cần + phí gửi xe tháng, lương sẽ tiếp tục tăng nếu doanh số cao ổn định.

- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Trợ cấp 100.000 VND/ngày làm ca đêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ACDK

