Tuyển Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 22 Triệu

Mức lương 19 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 19 - 22 Triệu

Chúng tôi đang tìm các nhân tài phù hợp với vị trí Chuyên viên Nguồn hàng cho Nhà máy thuộc Stavian Pulp & Paper - một thành viên của Stavian Group với tiêu chí & công việc như sau:

Với Mức Lương 19 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có kinh nghiệm mua hàng từ 2 năm trở lên

Có thể làm việc linh hoạt: Hà Nội/Hưng Yên (có xe đưa đón về Hưng Yên)

Ngoại ngữ tốt, tiếng Anh khá trở lên, ưu tiên UV thành thạo tiếng Trung

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phân tích tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thưởng tháng lương thứ 13 và các gói phúc lợi đa dạng;

Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình;

Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

