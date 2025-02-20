Tuyển Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Mức lương
19 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 19 - 22 Triệu
Chúng tôi đang tìm các nhân tài phù hợp với vị trí Chuyên viên Nguồn hàng cho Nhà máy thuộc Stavian Pulp & Paper - một thành viên của Stavian Group với tiêu chí & công việc như sau:
Với Mức Lương 19 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có kinh nghiệm mua hàng từ 2 năm trở lên
Có thể làm việc linh hoạt: Hà Nội/Hưng Yên (có xe đưa đón về Hưng Yên)
Ngoại ngữ tốt, tiếng Anh khá trở lên, ưu tiên UV thành thạo tiếng Trung
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phân tích tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn, thưởng tháng lương thứ 13 và các gói phúc lợi đa dạng;
Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình;
Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
