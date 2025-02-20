Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Đa Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH Đa Lộc
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 781 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Trade Marketing nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng:
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh giao tiếp; Có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trade Marketing trong ngành rượu bia, đồ uống có cồn, xa xỉ phẩm hoặc các đơn vị quy mô kinh doanh dạng chuỗi.
Tại Công ty TNHH Đa Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 15-20 triệu/tháng theo năng lực;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đa Lộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
