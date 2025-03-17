Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thường xuyên Trao đổi với GĐCN. TPKD về kế hoạch bán Camera, ghi nhận khó khăn và đề xuất chính sách bán hàng
Duy trì chăm sóc giữ mối quan hệ tốt với các chi nhánh, phát triển mở rộng khách hàng mới
Lập kế hoạch công việc, kế hoạch để hoàn thành doanh số
Phối hợp trade xây dựng chương trình thi đua, thúc đẩy bán hàng
Phối hợp liên bộ phận, đánh giá thị trường, đối thủ: Nghiên cứu các chương trình đối thủ, thị trường để lên kế hoạch bán hàng, Phối hợp với MKT, kỹ thuật để order các banner, ấn phẩm về các Chi nhánh
Đào tạo, giải đáp các thắc mắc của chi nhánh về sản phẩm, chương trình khuyến mại
Gửi báo cáo tồn kho. phân bổ hàng hóa đến các Vùng/ chi nhánh trong trường hợp thiếu hàng .
Theo dõi số lượng hàng hóa tồn kho tại các chi nhánh

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ CĐ/ Đại học trở lên. Chuyên ngành: các ngành liên quan đến CNTT, kinh doanh, thương mại. MKT
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí trade Maketing, NVKD hoặc tương đương
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực về các giải pháp camera/smarthome, thiết bị phấn cứng ngành công nghệ...
Có tính chủ động trong công việc, chịu được môi trường áp lực cao có khả năng điều phối và kiểm soát công việc theo nhóm. Khả năng tư duy logic
Có kỹ năng giao tiếp , rình bày, thuyết phục tốt.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực ứng viên: Lương, thưởng Doanh thu+ các hoạt động phối hợp khác
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân..
Tham gia nhiều lớp đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn đến từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý (Trưởng nhóm, trưởng/phó phòng)
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,..
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
ĐẦy đủ theo quy định hiện hành của luật lao đông
Chính sách khen thưởng dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

