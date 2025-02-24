Tuyển Trade Marketing Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
- Hà Nội: 122 Phố Định Công, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 700 - 1,000 USD
- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, khuyến mại, các chương trình Trade tại các điểm bán, Shopper Marketing.
- Đi thị trường và tương tác với lực lượng thị trường nhằm nắm bắt các chỉ số cần thiết: mãi lực, thúc đẩy doanh số, thị hiếu của khách hàng...
- Theo dõi tình hình biến thiên của từng SKU và khu vực thị trường phụ trách.
- Nghiên cứu chuyên sâu về khách hàng
- Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, thị trường và xu hướng sản phẩm/ dịch vụ của ngành hàng
- Đề xuất các chương trình Trade Marketing, phân tích P& L và truyền thông sản phẩm/ dịch vụ
- Lập kế hoạch Trade Marketing theo định kỳ hàng tháng, quý, năm
- Triển khai, quản lý và đo lường các Dự án Trade Markeitng/ Sale Promotion, Activation, …..
- Xây dựng các chỉ số KPI cho từng dự án phụ trách
- Theo dõi tồn kho, Doanh thu/ Doanh số nhãn hàng phụ trách.
- Và một số công việc khác thuộc khối thị trường và Marketing theo chỉ đạo của cấp quản lý
Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
