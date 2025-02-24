Tuyển Trade Marketing Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Mức lương
700 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 122 Phố Định Công, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 700 - 1,000 USD

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, khuyến mại, các chương trình Trade tại các điểm bán, Shopper Marketing.
- Đi thị trường và tương tác với lực lượng thị trường nhằm nắm bắt các chỉ số cần thiết: mãi lực, thúc đẩy doanh số, thị hiếu của khách hàng...
- Theo dõi tình hình biến thiên của từng SKU và khu vực thị trường phụ trách.
- Nghiên cứu chuyên sâu về khách hàng
- Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, thị trường và xu hướng sản phẩm/ dịch vụ của ngành hàng
- Đề xuất các chương trình Trade Marketing, phân tích P& L và truyền thông sản phẩm/ dịch vụ
- Lập kế hoạch Trade Marketing theo định kỳ hàng tháng, quý, năm
- Triển khai, quản lý và đo lường các Dự án Trade Markeitng/ Sale Promotion, Activation, …..
- Xây dựng các chỉ số KPI cho từng dự án phụ trách
- Theo dõi tồn kho, Doanh thu/ Doanh số nhãn hàng phụ trách.
- Và một số công việc khác thuộc khối thị trường và Marketing theo chỉ đạo của cấp quản lý

Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành kinh tế có hiểu biết và đam mê về chuyên ngành Marketing ngành hàng tiêu dùng

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

