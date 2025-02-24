Tuyển Trade Marketing Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, khuyến mại, các chương trình Trade tại các điểm bán, Shopper Marketing.

- Đi thị trường và tương tác với lực lượng thị trường nhằm nắm bắt các chỉ số cần thiết: mãi lực, thúc đẩy doanh số, thị hiếu của khách hàng...

- Theo dõi tình hình biến thiên của từng SKU và khu vực thị trường phụ trách.

- Nghiên cứu chuyên sâu về khách hàng

- Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, thị trường và xu hướng sản phẩm/ dịch vụ của ngành hàng

- Đề xuất các chương trình Trade Marketing, phân tích P& L và truyền thông sản phẩm/ dịch vụ

- Lập kế hoạch Trade Marketing theo định kỳ hàng tháng, quý, năm

- Triển khai, quản lý và đo lường các Dự án Trade Markeitng/ Sale Promotion, Activation, …..

- Xây dựng các chỉ số KPI cho từng dự án phụ trách

- Theo dõi tồn kho, Doanh thu/ Doanh số nhãn hàng phụ trách.

- Và một số công việc khác thuộc khối thị trường và Marketing theo chỉ đạo của cấp quản lý