Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Novo Nordisk Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Novo Nordisk Việt Nam
- Hà Nội: Hanoi
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Novo Nordisk is Best Place to Work for year 2024 !
Với vai trò này, bạn sẽ quảng cáo các sản phẩm của Novo Nordisk tới các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại các lãnh thổ được chỉ định
• Quảng bá sản phẩm Novo Nordisk tới các chuyên gia chăm sóc sức khỏe
• Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với khách hàng.
• Cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm của công ty.
• Làm việc theo quy trình Đạo đức kinh doanh, quy định của địa phương và chính sách/hướng dẫn của công ty.
In this role, you will promote Novo Nordisk products to health care professionals in assigned territories. The main scope of accountabilities includes but is not limited to:
• Promotes Novo Nordisk products to healthcare professional in assigned healthcare organization in the compliant way. Make and execute territory plan according to Brand strategy.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Novo Nordisk Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Novo Nordisk Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI