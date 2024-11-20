Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 601 Cách Mạng Tháng 8, P15, Q10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao
Lên kế hoạch và chương trình bán hàng cho khu vực được giao
Góp phần xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm và chiến lược phát triển kinh doanh
Kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng và xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng theo phạm vi quyền hạn được ủy quyền
Cài thầu, cài danh mục sản phẩm tới các bệnh viện, sở y tế và các trung tâm mua bán thuốc
Kiểm tra hồ sơ dự thầu, hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng trước khi trình cấp có thẩm quyền ký
Nghiên cứu, đề xuất phát triển mặt hàng mới và các chương trình quảng cáo, tiếp thị nhằm phát triển mặt hàng mới
Theo dõi, thúc đẩy việc bán hàng các khu vực; họp định kỳ các quản lý vùng để sơ kết, tổng kết chương trình bán hàng, báo cáo doanh số của khách hàng, trình dược viên
Phối hợp với phòng Hành Chính Nhân sự xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân viên
Phối hợp với phòng tài chính - kế toán đối chiếu, thu hồi công nợ khách hàng, trình dược viên
Theo dõi tình hình tồn kho, chuẩn bị hàng hóa để đảm bảo cung cấp cho khách hàng.
Tìm khách hàng phân phối hàng hóa công ty, thiết lập các mối quan hệ với khách hàng để duy trì và phát triển thị trường hàng hóa của công ty.
Cập nhật thiết lập, và quản lý danh mục thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác quản lý và bán hàng.
Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Và các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển dụng khu vực Hồ Chí Minh - Miền Đông, Khu vực Miền tây - Mê Kong
Trình độ: tốt nghiệp Đại Học trở lên các ngành có liên quan. Ưu tiên UV tốt nghiệp chuyên ngành Dược.
Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học văn phòng
Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm trở lên.Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm tại các Công ty dược ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm về mảng thầu bệnh viện
Độ tuổi : 35 tuổi trở lên
Có khả năng quản lý và truyền đạt thông tin.
Kỹ năng đàm phán tốt,
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
• Mức lương: cạnh tranh
• Thưởng doanh số: theo quy định thưởng bán hàng của công ty
• Thời gian làm việc : T2-T6 (7h30-16h30) nghĩ trưa 1h (11h30-12h30)
• Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước VN gồm: BHXH, BHYT,BHTN,BHTN 24/24.
• Phụ cấp và các chính sách Công ty: Tiền ăn trưa, công tác phí, các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động tập thể, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, team building, đào tạo nâng cao trình độ, BH tai nạn....
• Thưởng: Các ngày lễ tết 3,2,27/2,8/3,30/4 & 1/5, 2/9, tết DL..., thưởng Lương tháng 13, thưởng KPI cuối năm..
• Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
• Tăng lương định kì hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 3D-4, đường số 10, Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

