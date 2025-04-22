Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà VNO, 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của giám đốc.

Thực hiện các công việc như lên lịch trình, sắp xếp cuộc họp, gặp gỡ với đối tác, khách hàng, Đồng thời hỗ trợ giám đốc các công việc như đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn cho các chuyến công tác.

Truyền đạt thông tin của giám đốc cho các bộ phận phòng ban, nhân sự trong công ty.

Hỗ trợ các công tác biên/ phiên dịch về nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, các buổi họp nội bộ cho tổ chức,...

Trong nhiều trường hợp, trợ lý giám đốc có thể hỗ trợ đóng góp ý kiến, tham mưu cho giám đốc trong việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lược, đưa ra các quyết định cấp bách khi giám đốc vắng mặt.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông thạo tiếng Trung

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm.

Thành thạo kiến thức và kỹ năng máy tính (MS Word/Excel/PowerPoint).

Đa nhiệm, năng động, tư duy logic rõ ràng, trách nhiệm cao, tỉ mỉ và có tư duy hoàn thành công việc một cách hiệu quả, độc lập.

Chịu được áp lực cao

Kỹ năng tổ chức, giao tiếp và tương tác tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực ứng viên, upto 20 triệu gross

Phúc lợi: 12 ngày phép/ năm, lương tháng 13, Company Trip, khám sức khỏe hằng năm, đánh giá công việc hằng năm, quà sinh nhật, nghỉ lễ và các chế độ bảo hiểm theo luật VN.

Môi trường làm việc chủ động, cởi mở, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin