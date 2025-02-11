Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG
- Bình Dương: Số 15, đường Đại Lộ Tự Do, KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
A. Mục đích (tóm tắt về tính chất công việc, cấp bậc và lý do cần có vị trí này)
• Theo dõi hoạt động bán hàng để đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất và hàng hóa chất lượng.
• Phối hợp với team Việt Nam và Trung Quốc theo dõi tình trạng đơn hàng mẫu từ khi bắt đầu đến khi giao hàng.
B. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính (danh sách các nhiệm vụ theo thứ tự quan trọng hoặc thời gian sử dụng)
• Xây dựng & Duy trì mối quan hệ với khách hàng
• Cung cấp thông tin kịp thời, liên lạc & theo dõi những yêu cầu của khách hàng.
• Theo dõi mẫu phát triển với các nhà máy tại Việt Nam và Trung Quốc
• Quảng bá danh mục/ mặt hàng của Compass.
• Giới thiệu khách hàng về sản phẩm của Compass.
• Báo giá cho khách hàng.
• Gửi mẫu cho khách hàng.
• Theo dõi đơn hàng với các đồng nghiệp ở nước ngoài (trợ lý, bán hàng và sản xuất) hàng ngày
• Báo cáo cập nhật tiến độ cho trưởng phòng kinh doanh tại Việt Nam về các thách thức/cơ hội.
• Hỗ trợ và phối hợp với nhân viên bán hàng khi họ không có mặt tại văn phòng hoặc đi công tác.
• Trao đổi, làm việc với bộ phận sản xuất để cập nhật trạng thái mẫu hoặc đơn hàng số lượng lớn hàng ngày.
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
• Tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo Hiểm Sức Khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/7 • Hưởng 14 ngày phép/ năm, lương tháng 13, thời gian thử việc 100% lương ký HĐLĐ • Khám sức khỏe đầu vào miễn phí • Tham gia hoạt động chăm sóc đời sống nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG
