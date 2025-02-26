Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH MTV Cơ Bản làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty TNHH MTV Cơ Bản
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6a Đường Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Phụ trách quản lý Khách hàng, giữ mối quan hệ với KH hiện tại và khai thác KH mới.
• Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp công ty
• Trợ Lý cho Sếp Nhật, trao đổi các công việc hàng ngày với Sếp Nhật
• KH hiện tại của công ty chủ yếu ở Bình Dương và Đồng Nai vì vậy có khả năng đi công tác tỉnh trong ngày
• Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Năng lực tiếng Nhật N1 hoặc đã tham gia thi N1 kết quả trên 70 điểm
• Thành thạo các kỹ năng vi tính (Word, Excel, Email…)
• Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên (có kinh nghiệm bên Sales, sản xuất là một lợi thế)
• Nộp CV bằng tiếng Nhật.
* Benefits (Phúc lợi):
- Lương: 15-20 triệu/ có thể deal theo năng lực tại buổi phỏng vấn (có thêm % nếu khai thác được khách hàng mới).
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật pháp quy định.
- Được xét tăng lương, thưởng tết ....
Tại Công Ty TNHH MTV Cơ Bản Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Cơ Bản
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
