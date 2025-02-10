Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Hẻm 84

- 86 Hai Bà Trưng

- Khu Phố Đông Tác

- P. Tân Đông Hiệp

- Dĩ An

- Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Hỗ trợ Ban Giám đốc kiểm soát chứng từ của các phòng ban công ty trước khi trình ký Giám đốc.
- Ghi nhận các công việc Giám Đốc đã giao cho các bộ phận và tiến hành theo dõi tiến độ thực hiện để báo cáo Giám Đốc.
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Giám đốc phê duyệt.
- Liên hệ với các khách hàng, đối tác, các thành viên trong Ban Giám Đốc để lên lịch làm việc khi cần thiết.
- Kịp thời thông báo cho Giám Đốc tham dự các cuộc họp bên ngoài cũng như họp nội bộ.
- Phối hợp với các phòng/ bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc khi cần thiết.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu kiến thức kinh doanh và có nghiệp vụ về phát triển kinh doanh.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
- Chính trực, năng động và cởi mở.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ tết, đóng BHXH theo quy định hiện hành.
- Thưởng, du lịch hằng năm theo quy định công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hẻm 84 - 86 Hai Bà Trưng - Khu Phố Đông Tác - P. Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương

