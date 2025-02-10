Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Hẻm 84 - 86 Hai Bà Trưng - Khu Phố Đông Tác - P. Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

- Hỗ trợ Ban Giám đốc kiểm soát chứng từ của các phòng ban công ty trước khi trình ký Giám đốc.

- Ghi nhận các công việc Giám Đốc đã giao cho các bộ phận và tiến hành theo dõi tiến độ thực hiện để báo cáo Giám Đốc.

- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Giám đốc phê duyệt.

- Liên hệ với các khách hàng, đối tác, các thành viên trong Ban Giám Đốc để lên lịch làm việc khi cần thiết.

- Kịp thời thông báo cho Giám Đốc tham dự các cuộc họp bên ngoài cũng như họp nội bộ.

- Phối hợp với các phòng/ bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc khi cần thiết.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Am hiểu kiến thức kinh doanh và có nghiệp vụ về phát triển kinh doanh.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

- Chính trực, năng động và cởi mở.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ tết, đóng BHXH theo quy định hiện hành.

- Thưởng, du lịch hằng năm theo quy định công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

