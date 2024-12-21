Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN MAY MẶC BOWKER (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN MAY MẶC BOWKER (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô C1.5, đường Đ3, KCN Đồng An 2,phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp lịch trình 1 ngày làm việc của GĐ xưởng.
Dịch mail từ tiếng Anh sang tiếng Trung.
Tham dự các cuộc họp cùng sếp và làm báo cáo sau họp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo 2 ngoại ngữ Anh và Trung (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, đánh máy)
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Sử dụng tốt máy tính và phần mềm văn phòng.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Sử dụng tốt máy tính và phần mềm văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN MAY MẶC BOWKER (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Tham gia BHXH ở mức cao.
Thưởng các ngày Lễ trong Năm, lương tháng 13.
Ngoài ra còn các phúc lợi khác như: trợ cấp nuôi con nhỏ, quà sinh nhật, quà các ngày Lễ, Tết.
Tham gia BHXH ở mức cao.
Thưởng các ngày Lễ trong Năm, lương tháng 13.
Ngoài ra còn các phúc lợi khác như: trợ cấp nuôi con nhỏ, quà sinh nhật, quà các ngày Lễ, Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN MAY MẶC BOWKER (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI