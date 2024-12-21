Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN MAY MẶC BOWKER (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C1.5, đường Đ3, KCN Đồng An 2,phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp lịch trình 1 ngày làm việc của GĐ xưởng.

Dịch mail từ tiếng Anh sang tiếng Trung.

Tham dự các cuộc họp cùng sếp và làm báo cáo sau họp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo 2 ngoại ngữ Anh và Trung (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, đánh máy)

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Sử dụng tốt máy tính và phần mềm văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN MAY MẶC BOWKER (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Tham gia BHXH ở mức cao.

Thưởng các ngày Lễ trong Năm, lương tháng 13.

Ngoài ra còn các phúc lợi khác như: trợ cấp nuôi con nhỏ, quà sinh nhật, quà các ngày Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN MAY MẶC BOWKER (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin