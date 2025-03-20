Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Sóng thần, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ dịch thuật, phiên dịch trong giao tiếp hoặc văn bản

Tham gia các buổi giao tiếp khách hàng hoặc đối tác khi được yêu cầu

Hỗ trợ việc lập báo giá, gửi báo giá đến khách hàng

Hỗ trợ công tác giấy tờ, tổng hợp báo cáo và báo cáo bằng văn bản

Phối hợp với các bộ phận để giải quyết công việc khác cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên lĩnh vực liên quan: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Logistics – xuất nhập khẩu

Thời gian làm việc linh động, có thể đi công tác – theo lịch Ban Giám đốc

Nhanh nhẹn, chịu khó

Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận – xét tùy theo năng lực

Được tham gia chế độ, và các khoản phụ cấp tại công ty

Chế độ khác: sinh nhật, du lịch, v.v..

Phụ cấp trách nhiệm, cơm trưa

Môi trường thăng tiến, được Ban Giám đốc đào tạo tùy theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT

