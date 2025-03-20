Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Sóng thần, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ dịch thuật, phiên dịch trong giao tiếp hoặc văn bản
Tham gia các buổi giao tiếp khách hàng hoặc đối tác khi được yêu cầu
Hỗ trợ việc lập báo giá, gửi báo giá đến khách hàng
Hỗ trợ công tác giấy tờ, tổng hợp báo cáo và báo cáo bằng văn bản
Phối hợp với các bộ phận để giải quyết công việc khác cho Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên lĩnh vực liên quan: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Logistics – xuất nhập khẩu
Thời gian làm việc linh động, có thể đi công tác – theo lịch Ban Giám đốc
Nhanh nhẹn, chịu khó
Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc đội nhóm
Thời gian làm việc linh động, có thể đi công tác – theo lịch Ban Giám đốc
Nhanh nhẹn, chịu khó
Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc đội nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : Thỏa thuận – xét tùy theo năng lực
Được tham gia chế độ, và các khoản phụ cấp tại công ty
Chế độ khác: sinh nhật, du lịch, v.v..
Phụ cấp trách nhiệm, cơm trưa
Môi trường thăng tiến, được Ban Giám đốc đào tạo tùy theo năng lực.
Được tham gia chế độ, và các khoản phụ cấp tại công ty
Chế độ khác: sinh nhật, du lịch, v.v..
Phụ cấp trách nhiệm, cơm trưa
Môi trường thăng tiến, được Ban Giám đốc đào tạo tùy theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI