Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAI JAAN (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: LÔ M - 1A - CN, ĐƯỜNG D9, KCN MỸ PHƯỚC, PHƯỜNG THỚI HÒA, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc việc hoạch định và triển khai các chiến lược nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Sắp xếp, triển khai và giám sát, đôn đốc các chính sách/kế hoạch/marketing phát triển kinh doanh từ Đối tác, Giám đốc Kinh doanh đến Văn phòng đại diện, Tổng đại lý, Đại lý.

- Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức hội nghị, hội thảo, họp giao ban, ... và hỗ trợ trong các cuộc họp cho Giám đốc;

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

- Tuổi từ 22– 40

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Biết tiếng hoa giao tiếp, có kinh nghiệm làm trợ lý

- Ưu tiên người có kinh nghiệm 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAI JAAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:15.000.000-18.000.000đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAI JAAN (VIỆT NAM)

