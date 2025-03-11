Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAI JAAN (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAI JAAN (VIỆT NAM)
- Bình Dương: LÔ M
- 1A
- CN, ĐƯỜNG D9, KCN MỸ PHƯỚC, PHƯỜNG THỚI HÒA, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc việc hoạch định và triển khai các chiến lược nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Sắp xếp, triển khai và giám sát, đôn đốc các chính sách/kế hoạch/marketing phát triển kinh doanh từ Đối tác, Giám đốc Kinh doanh đến Văn phòng đại diện, Tổng đại lý, Đại lý.
- Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức hội nghị, hội thảo, họp giao ban, ... và hỗ trợ trong các cuộc họp cho Giám đốc;
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Biết tiếng hoa giao tiếp, có kinh nghiệm làm trợ lý
- Ưu tiên người có kinh nghiệm 1 năm
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAI JAAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAI JAAN (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
