Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô KB 2.9, KCN Minh Phương, Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Hỗ trợ GĐ trong việc kết nối và đàm phán với khách hàng, theo dõi và ghi chép lại biên bản nội dung làm việc, cuộc họp

- Phiên dịch cho GĐ trong các cuộc họp với đối tác khách hàng, biên dịch email, tài liệu liên quan pháp lý, tiếp nhận kiểm tra văn bản và tài liệu nội bộ của Công ty

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban hoạt động theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, quản lý công việc hiệu quả

-Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và khắc phục các vấn đề tốt nhất, có khả năng làm việc nhóm.

-Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng. Có tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

-Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận tùy theo năng lực. Cạnh tranh với thị trường (Từ 20 - 25 triệu trở lên)

Thời gian làm việc: 8:00-17:30 (nghỉ trưa 1.5h) từ thứ 2-thứ 6, Thứ 7 làm từ 8:30-12:00 nghỉ chiều thứ 7, CN

Môi trường làm việc an toàn & thân thiện, năng động.

Nghỉ phép và các ngày lễ, tết theo quy định.

Thưởng doanh thu năm (nếu có), thưởng lương tháng thứ 13

Du xuân, du lich hè hàng năm, tiệc cuối năm

Đóng BHXH & các quyền lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin