Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô KB 2.9, KCN Minh Phương, Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Hỗ trợ GĐ trong việc kết nối và đàm phán với khách hàng, theo dõi và ghi chép lại biên bản nội dung làm việc, cuộc họp
- Phiên dịch cho GĐ trong các cuộc họp với đối tác khách hàng, biên dịch email, tài liệu liên quan pháp lý, tiếp nhận kiểm tra văn bản và tài liệu nội bộ của Công ty
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban hoạt động theo chỉ đạo cấp trên.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, quản lý công việc hiệu quả
-Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và khắc phục các vấn đề tốt nhất, có khả năng làm việc nhóm.
-Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng. Có tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
-Có thể đi công tác
-Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và khắc phục các vấn đề tốt nhất, có khả năng làm việc nhóm.
-Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng. Có tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
-Có thể đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thoả thuận tùy theo năng lực. Cạnh tranh với thị trường (Từ 20 - 25 triệu trở lên)
Thời gian làm việc: 8:00-17:30 (nghỉ trưa 1.5h) từ thứ 2-thứ 6, Thứ 7 làm từ 8:30-12:00 nghỉ chiều thứ 7, CN
Môi trường làm việc an toàn & thân thiện, năng động.
Nghỉ phép và các ngày lễ, tết theo quy định.
Thưởng doanh thu năm (nếu có), thưởng lương tháng thứ 13
Du xuân, du lich hè hàng năm, tiệc cuối năm
Đóng BHXH & các quyền lợi khác theo quy định.
Thời gian làm việc: 8:00-17:30 (nghỉ trưa 1.5h) từ thứ 2-thứ 6, Thứ 7 làm từ 8:30-12:00 nghỉ chiều thứ 7, CN
Môi trường làm việc an toàn & thân thiện, năng động.
Nghỉ phép và các ngày lễ, tết theo quy định.
Thưởng doanh thu năm (nếu có), thưởng lương tháng thứ 13
Du xuân, du lich hè hàng năm, tiệc cuối năm
Đóng BHXH & các quyền lợi khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI