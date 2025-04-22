Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 73no05 KĐT mới Sở Dầu, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Trợ giúp Giám đốc trong công việc quản lý, giám sát và theo dõi các hoạt động kinh doanh và vận hành trong công ty
Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo khi được yêu cầu
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác và nhắc nhở chuẩn bị các nội dung cần thiết
Ghi biên bản cuộc họp, theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện các công việc được giao
Truyền đạt thông tin từ Giám đốc đến các phòng ban và ngược lại, đảm bảo thông tin được cập nhật và truyền đạt chính xác, kịp thời
Hỗ trợ Giám đốc trong việc tham mưu các đề xuất liên quan đến hoạt động vận hành
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp từ Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật hoặc các ngành liên quan khác
Có kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý Giám đốc hoặc thư ký Ban Giám đốc
Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt, chuyên nghiệp.
Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Hỗ trợ ăn trưa: 730.000 đồng/tháng
Được đóng BHXH,BHYT,BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được cấp phát các thiết bị làm việc.
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định công ty, du lịch, teambuilding, khám sức khỏe theo năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 73No5 Khu đô thị mới Sở Dầu, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

