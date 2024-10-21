Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM, Lô CN2A, KCN Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 1, Hải An

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp cho Giám đốc
- Hỗ trợ Giám đốc đón tiếp khách hàng, đối tác, tổ chức cá nhân
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng ban
- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc
- Xử lý các chi phí phát sinh của Giám đốc theo quy định công ty tại Việt Nam
- Hỗ trợ trong việc tổng hợp thông tin và thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung 4 kỹ năng tương đương với HSK5 trở lên
Tiếng Anh tối thiểu 4 kỹ năng nghe nói đọc viết ở mức cơ bản trở lên
Ưu tiên các bạn đã từng đi du học Trung Quốc hoặc đã từng có kinh nghiệm làm trợ lý bộ phận, hành chính nhân sự

Tại CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc hành chính, 24 công/ tháng. Tăng ca tính lương theo quy định của pháp luật.
Xe đưa hàng ngày cho người lao động.
Cung cấp cơm trưa cho người lao động.
Người lao động được hưởng các chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN2A, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2), Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

