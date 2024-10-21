Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM
- Hải Phòng: CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM, Lô CN2A, KCN Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 1, Hải An
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp cho Giám đốc
- Hỗ trợ Giám đốc đón tiếp khách hàng, đối tác, tổ chức cá nhân
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng ban
- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc
- Xử lý các chi phí phát sinh của Giám đốc theo quy định công ty tại Việt Nam
- Hỗ trợ trong việc tổng hợp thông tin và thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh tối thiểu 4 kỹ năng nghe nói đọc viết ở mức cơ bản trở lên
Ưu tiên các bạn đã từng đi du học Trung Quốc hoặc đã từng có kinh nghiệm làm trợ lý bộ phận, hành chính nhân sự
Tại CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Xe đưa hàng ngày cho người lao động.
Cung cấp cơm trưa cho người lao động.
Người lao động được hưởng các chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CFL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
