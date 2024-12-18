Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Npg Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 259 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ phiên dịch cho các chuyên gia đào tạo, tư vấn trong quá trình thực hiện các dự án với khách hàng Hàn Quốc

Liên hệ với khách hàng Hàn Quốc

Các công việc khác được giao

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học đào tạo chuyên ngành tiếng Hàn, ngoại hình ưa nhìn.

Khả năng sử dụng tốt tiếng Hàn Quốc 4 kỹ năng

Sẵn sàng học hỏi, định hướng kết quả.

Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Đàm phán (tối thiểu từ 8tr) + Phụ cấp + thưởng, thử thách mức lương cao

Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT đầy đủ

Tham gia vào các hoạt động đào tạo của công ty.

Có môi trường phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin