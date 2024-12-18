Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Npg Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 259 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Hỗ trợ phiên dịch cho các chuyên gia đào tạo, tư vấn trong quá trình thực hiện các dự án với khách hàng Hàn Quốc
Liên hệ với khách hàng Hàn Quốc
Các công việc khác được giao
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đại học đào tạo chuyên ngành tiếng Hàn, ngoại hình ưa nhìn.
Khả năng sử dụng tốt tiếng Hàn Quốc 4 kỹ năng
Sẵn sàng học hỏi, định hướng kết quả.
Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Đàm phán (tối thiểu từ 8tr) + Phụ cấp + thưởng, thử thách mức lương cao
Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT đầy đủ
Tham gia vào các hoạt động đào tạo của công ty.
Có môi trường phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
