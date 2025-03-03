Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH GLOBALSTEEL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 150,000 VND/ngày và trợ cấp bữa trưa 45,000 VND/ngày • Hỗ trợ dấu mộc thực tập • Phụ cấp và thưởng hỗ trợ kinh doanh hấp dẫn. • Được đào tạo chuyên môn và phát triển bản thân qua công việc thực tế; • Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với chế độ lương thưởng hấp dẫn (công ty không tuyển TTS ngắn hạn) • Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp; • Ngành kinh doanh thiết yếu, ổn định và ý nghĩa nhân văn • Cơ hội đi công tác và du lịch trong và ngoài nước • Nhiều quyền lợi hấp , Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản

Ứng viên có định hướng làm việc lâu dài, có trách nhiệm trong công việc

Biết chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH GLOBALSTEEL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

