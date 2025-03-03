Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH GLOBALSTEEL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GLOBALSTEEL VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 150,000 VND/ngày và trợ cấp bữa trưa 45,000 VND/ngày • Hỗ trợ dấu mộc thực tập • Phụ cấp và thưởng hỗ trợ kinh doanh hấp dẫn. • Được đào tạo chuyên môn và phát triển bản thân qua công việc thực tế; • Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với chế độ lương thưởng hấp dẫn (công ty không tuyển TTS ngắn hạn) • Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp; • Ngành kinh doanh thiết yếu, ổn định và ý nghĩa nhân văn • Cơ hội đi công tác và du lịch trong và ngoài nước • Nhiều quyền lợi hấp , Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản
Ứng viên có định hướng làm việc lâu dài, có trách nhiệm trong công việc
Biết chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH GLOBALSTEEL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GLOBALSTEEL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
