Tuyển Trợ lý Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô CN 12 - Đồng Văn IV, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra và mua bán máy tính, thiết bị

Phiên dịch giấy tờ, hợp đồng

Các công việc khác chủ quản giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: đại học

Tiếng Trung HSK 4

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trợ lý thư ký

Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh

Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam

Cung cấp máy tính làm việc

Xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin