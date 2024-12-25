Tuyển Trợ lý Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô CN 12
- Đồng Văn IV, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra và mua bán máy tính, thiết bị
Phiên dịch giấy tờ, hợp đồng
Các công việc khác chủ quản giao
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: đại học
Tiếng Trung HSK 4
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trợ lý thư ký
Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh
Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam
Cung cấp máy tính làm việc
Xét tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
