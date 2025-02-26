Tuyển Trợ lý Openverse Singapore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Hỗ trợ kinh doanh:

• Phối hợp xử lý tài liệu thương mại (hợp đồng, báo giá...) bằng tiếng Trung và tiếng Việt, thành thạo phần mềm Office (Word/Excel/PPT) để phân tích dữ liệu và lập báo cáo.

• Tham gia sắp xếp lịch họp, hỗ trợ phiên dịch cơ bản trong các cuộc gặp với khách hàng.

2. Giao tiếp đối ngoại:

• Duy trì liên lạc với nhà cung cấp và khách hàng địa phương qua email/điện thoại.

• Hỗ trợ dịch tài liệu tiếng Trung đơn giản, đảm bảo thông tin chính xác.

3. Công việc hành chính:

• Quản lý chứng từ tài chính (hóa đơn, phiếu chi...) và lưu trữ hồ sơ.

• Hỗ trợ đội ngũ hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh.