Tuyển Trợ lý Openverse Singapore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Openverse Singapore
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Hỗ trợ kinh doanh:
• Phối hợp xử lý tài liệu thương mại (hợp đồng, báo giá...) bằng tiếng Trung và tiếng Việt, thành thạo phần mềm Office (Word/Excel/PPT) để phân tích dữ liệu và lập báo cáo.
• Tham gia sắp xếp lịch họp, hỗ trợ phiên dịch cơ bản trong các cuộc gặp với khách hàng.
2. Giao tiếp đối ngoại:
• Duy trì liên lạc với nhà cung cấp và khách hàng địa phương qua email/điện thoại.
• Hỗ trợ dịch tài liệu tiếng Trung đơn giản, đảm bảo thông tin chính xác.
3. Công việc hành chính:
• Quản lý chứng từ tài chính (hóa đơn, phiếu chi...) và lưu trữ hồ sơ.
• Hỗ trợ đội ngũ hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nữ giới, quốc tịch Việt Nam, độ tuổi 18-28, sinh sống tại TP.HCM.
• Trình độ: Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Ngoại ngữ/Thương mại quốc tế.
• Ngoại ngữ: Tiếng Trung cơ bản (tương đương HSK2)
Tại Openverse Singapore Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Openverse Singapore
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
