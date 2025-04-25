Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ

Mức lương
800 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 đường D7, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 800 - 1 USD

Sắp xếp, điều phối lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác và các hoạt động của Tổng Giám đốc.
Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động kinh doanh.
Tổng hợp, lưu trữ dữ liệu để chuẩn bị và tổng hợp tài liệu, báo cáo cho các cuộc họp nội bộ và đối tác hoặc báo cáo nhanh theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kế hoạch được giao, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
Hỗ trợ quản lý các dự án, phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả kinh doanh.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng, các phòng ban trong công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật. Có kinh nghiệm, chuyên môn liên quan ngành Dược là 1 lợi thế.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.
Yêu cầu tiếng Anh tốt: 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết).
Giỏi kỹ năng mềm, kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo chuyên nghiệp, kỹ năng tổng hợp tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Outlook, Word, Excel and Power Point).
Bảo mật và chính trực trong việc xử lý thông tin nhạy cảm.
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, cả năm theo năng lực và hiệu quả làm việc
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước
Du lịch, khám sức khỏe định kì hàng năm.
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 43 đường D7, khu phố 4, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

