Tuyển Trợ lý CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CTY TNHH TM GIA THÀNH
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CTY TNHH TM GIA THÀNH

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 975 Trần Hưng Đạo, phường 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Trợ lý ngành hàng phối hợp với Trưởng Ngành hàng thực hiện các chức năng công việc liên quan đến sản phẩm, nhà cung cấp .Theo dõi các dự án, báo cáo và lưu trữ thông tin của ngành hàng liên quan đến sản phẩm, nhà cung cấp mình phụ trách.
+ Phối hợp chặt chẽ với tất cả các bộ phận liên quan để triển khai và đánh giá các hoạt động bán hàng, đưa ra các hoạt động và sự kiện khuyến mại hấp dẫn và sáng tạo nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.
+ Tổng hợp báo cáo doanh số, doanh thu bán hàng của các kênh, các khu vực.
+ Tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo doanh số bán hàng theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.
+ Tổng hợp, theo dõi và báo cáo các khoản hỗ trợ, chiết khấu với đối tác, khách hàng.
+ Kiểm tra, theo dõi số seri sản phẩm, đôn đốc kho xuất nhập hàng theo nguyên tắc FIFO, hoặc theo kế hoạch từng lô hàng/chương trình
+ Quản lý mức tồn kho đảm bảo sản phẩm luôn sẵn có nhưng vẫn đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận được tối đa hóa bằng cách kiểm soát mức tồn kho trong mục tiêu đã đề ra.
+ Phân bổ danh số, thúc đẩy, hỗ trợ sale bán hàng nhằm đạt được doanh số theo kế hoạch
+ Các công việc khác theo phân công của Trưởng ngành hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành phân tích dữ liệu, kế toán, quản trị kinh doanh
- Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương từ 01 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt chuyên sâu về Excel
- Chịu được áp lực cao, kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng, có chí cầu tiến.
- Tiếp cận công việc nhanh, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin tốt.
- Kỹ năng quản lý công việc.
- Cẩn thận, có trách nhiệm.

Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7. CN nghỉ
- Thu nhập gồm : Lương thỏa thuận + Thưởng theo năng lực
- Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm.
- Được hưởng các phúc lợi từ công ty, đóng BHYT, BHXH đầy đủ.
- Được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH TM GIA THÀNH

CTY TNHH TM GIA THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 969-975 Trần Hưng Đạo Phường 05 Quận 05

