Tuyển Trợ lý CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 975 Trần Hưng Đạo, phường 5, Quận 5, Quận 5

+ Trợ lý ngành hàng phối hợp với Trưởng Ngành hàng thực hiện các chức năng công việc liên quan đến sản phẩm, nhà cung cấp .Theo dõi các dự án, báo cáo và lưu trữ thông tin của ngành hàng liên quan đến sản phẩm, nhà cung cấp mình phụ trách.

+ Phối hợp chặt chẽ với tất cả các bộ phận liên quan để triển khai và đánh giá các hoạt động bán hàng, đưa ra các hoạt động và sự kiện khuyến mại hấp dẫn và sáng tạo nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.

+ Tổng hợp báo cáo doanh số, doanh thu bán hàng của các kênh, các khu vực.

+ Tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo doanh số bán hàng theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

+ Tổng hợp, theo dõi và báo cáo các khoản hỗ trợ, chiết khấu với đối tác, khách hàng.

+ Kiểm tra, theo dõi số seri sản phẩm, đôn đốc kho xuất nhập hàng theo nguyên tắc FIFO, hoặc theo kế hoạch từng lô hàng/chương trình

+ Quản lý mức tồn kho đảm bảo sản phẩm luôn sẵn có nhưng vẫn đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận được tối đa hóa bằng cách kiểm soát mức tồn kho trong mục tiêu đã đề ra.

+ Phân bổ danh số, thúc đẩy, hỗ trợ sale bán hàng nhằm đạt được doanh số theo kế hoạch

+ Các công việc khác theo phân công của Trưởng ngành hàng

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành phân tích dữ liệu, kế toán, quản trị kinh doanh

- Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương từ 01 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt chuyên sâu về Excel

- Chịu được áp lực cao, kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng, có chí cầu tiến.

- Tiếp cận công việc nhanh, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin tốt.

- Kỹ năng quản lý công việc.

- Cẩn thận, có trách nhiệm.

- Thời gian làm việc : Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7. CN nghỉ

- Thu nhập gồm : Lương thỏa thuận + Thưởng theo năng lực

- Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm.

- Được hưởng các phúc lợi từ công ty, đóng BHYT, BHXH đầy đủ.

- Được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp .

